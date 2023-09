Nice recrute au PSG, une cible de Lens et l’OM en Arabie saoudite, un Leonardo au LOSC ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Brestois : Belkebla en Arabie saoudite

Un temps pisté par l’OM puis le RC Lens au cours du mercato estival, Haris Belkebla va s'envoler pour l'Arabie saoudite. Selon L’Équipe, le milieu international algérien doit passer sa visite médicale avec le club d'Ohod (D2). Libre depuis la fin de son contrat avec Brest le 1er juillet, le joueur de 29 ans doit s'envoler pour la péninsule arabique afin d'y passer sa visite médicale dans la journée pour ensuite s’engager pour les deux prochaines années.

OGC Nice : un renfort arrive du PSG !

L’OGC Nice vient de réaliser un coup fumant au PSG. Selon Sportbusiness.club, Cynthia Marcou, jusqu’alors directrice du sponsoring, devient directrice des partenariats, du Merchandising et du Digital chez les Aiglons. Marcou a passé onze ans au sein du club de la capitale, qu’elle a rejoint à la cellule du sponsoring dont elle a pris la direction en 2022. Au Gym, elle retrouvera son directeur général délégué Jean-Claude Blanc, qui occupe désormais la direction de toute la branche sport du groupe INEOS.

OGC Nice : Perraud prévient l’AS Monaco et le PSG

Revenu cet été à l’OGC Nice, Romain Perraud a de belles ambitions cette saison. Notamment celle de titiller des cadors de Ligue 1 comme le PSG et l’AS Monaco, deux places fortes du football français. « À mon avis, ce sont les deux meilleures équipes du championnat. Donc ça va être deux sacrés tests pour savoir où on en est. Il faut être ambitieux. On a validé tout le travail du coach face à Strasbourg. On sait que ces équipes sont peut-être au-dessus de nous mais on n’a rien à leur envier. Il va falloir les regarder droit dans les yeux », a-t-il affirmé sur RMC Sport.

MHSC : des avancées pour le nouveau stade ?

Présent face à la presse hier, Michaël Delafosse a donné des nouvelles du nouveau stade Louis Nicollin. « Nous avons la chance d’avoir la famille Nicollin. On aime ou pas. Moi j’aime, a déclaré le maire de Montpellier. Ils portent un projet privé. Une rénovation avec une mise hors d’eau du stade de la Mosson reviendrait à le reconstruire. Moi j’ai choisi de soutenir l’option d’un projet privé mais on ne va pas construire un Stade France à Montpellier ! Un stade de 35 000 places, c’est 400 millions d’euros ! »

LOSC : un Leonardo bientôt à Lille ?

Si l’ancien flop lillois Anwar El Ghazi serait ciblé par Manchester United pour remplacer Antony et Jadon Sancho, le LOSC serrait lancé sur une pépite brésilienne. D’après Ekrem Konur, le club nordiste avance sur l'attaquant de Santos, Marcos Leonardo. Âgé de 20 ans, l’intéressé est évalué à 17 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

