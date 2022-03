Nice scrute en MLS, un joli coup du Stade Rennais au mercato, l'avenir de Bernardoni fixé ?

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Stade Rennais : le joli coup Abline

Prêté sur le mois de janvier au Havre pour prendre de l'expérience et du temps de jeu, Matthis Abline (Stade Rennais, 18 ans) réussit déjà des débuts très prometteurs en Ligue 2. Alors qu'il n'est en Normandie que depuis un mois, le natif d'Angers a déjà glané son premier titre de joueur du mois au HAC. Apparu à six reprises depuis son arrivée, Abline a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive. Samedi soir, sur la pelouse de Quevilly-Rouen (victoire 2-0), l'attaquant breton a encore été décisif. Pour rappel, Matthis Abline est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Rennes.

OGC Nice : un Mihailovic visé

Milieu offensif de Montréal d’origine serbe, Djordje Mihailovic est en train de faire parler de lui en MLS. Américain né en 1998, il comptait 4 buts et 14 passes décisives en 35 rencontres et pourrait faire ses valises avant la fin de son contrat en 2023. Selon Calcio Mercato, l’OGC Nice serait notamment intéressé, mais ce n'est pas le seul club sur le dossier. Deux autres clubs français seraient également sur le coup, sans que leur identité ne soit dévoilée. En Italie, ce sont l'AS Rome, Bologne et l'Atalanta qui sont intéressés, tandis qu'en Angleterre, Leeds, Everton et Newcastle le suivraient également. Enfin, en Allemagne le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen gardent un œil sur le joueur.

SCO Angers : les vérités de Chabane

Le président du SCO d’Angers saïd Chabane s’est livré dans L’Équipe. S’il a confirmé Gérald Baticle au poste d’entraîneur, il a évoqué le cas Paul Bernardoni, prêté à l’ASSE jusqu’en fin de saison. « Est-ce qu'il a été mauvais avant sa blessure (à l'automne) ? Non. Simplement, à un moment, des éléments sont intervenus », a-t-il signalé. Si la suite de l'histoire entre Bernardoni et le SCO semble compromise, Chabane part du principe que « c'est un actif du club et qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec. » Au sujet de la vente du club, elle est toujours d'actualité : « Le club est toujours en ouverture de capital. Il y a eu des discussions, il y en aura d'autres. Je ne souhaite pas forcément être majoritaire. Rester, ce n'est pas une obligation. Cela dépend du partenaire. Je le redis : je ne suis pas attaché au siège. »

MHSC : Riquelme supervisé, Cabella relancé ?

Le MHSC observerait un jeune latéral gauche brésilien : Riquelme. Selon une information relayée par le site Allez Paillade, si la pépite de 19 ans doit s’engager sur le long terme avec son club actuel, le Vasco de Gama, le FC Séville aurait également un œil sur lui. Le joueur, qui a déjà disputé une vingtaine de rencontres en professionnel, est estimé par la plateforme Transfermarkt à 1,5 millions d’euros. Par ailleurs, Bertrand Queneutte fait savoir que le cas Rémy Cabella sera discuté après les deux prochains matches. Montpellier n’exclut rien dans ce dossier.

⚽️📝 Retour #Cabella à #Montpellier : "pas à l'ordre du jour" mais le club n'exclut rien & ne s'interdit pas de discuter / le sonder bientôt. Actuellemt, le joueur se soigne. Finir saison + prochaine(s) ? Pquoi pas. A voir salaire et désir. Le club verra où il en est ds 2 matchs. pic.twitter.com/Pj8JAQK3MP — Bertrand Queneutte (@B_Queneutte) March 9, 2022