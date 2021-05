Stade de Reims : un retour majeur à Nîmes, Caillot valide une L1 à 18 clubs

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Onzième du classement avec 41 points, le Stade de Reims ne risque pas grand-chose au moment de se rendre à Nîmes qui, lui, lutte pour sa survie. Mais il n'empêche que David Guion tient à terminer son aventure champenoise en beauté et qu'une semaine après la défaite à domicile contre l'OM (1-3), il espèrera repartir des Costières avec les trois points.

Pour cette rencontre, il sera privé de Faes, expulsé contre Marseille, Konan, suspendus tous les deux. Doumbia, touché à la voûte plantaire, et Berisha, blessé à un genou, sont également absents. En revanche, Guion récupère Cafaro, absent contre l'OM, et peut compter sur Munetsi, qui souffrait d'une tendinite.

Jean-Pierre Caillot s'est par ailleurs exprimé sur un éventuel passage à 18 clubs en Ligue 1. « Je me suis battu pendant des années pour 20 clubs, en premier lieu parce que ce sont 20 villes qui sont concernées et permettent à leurs supporters de vivre une belle aventure. Mais, aujourd’hui, force est de constater que le contexte financier et télévisuel évolue et qu’il faut peut-être revoir le schéma à une Ligue 1 à 18 », a-t-il validé dans L'Équipe.

