OM, ASSE, LOSC : Bernard Lefèvre s’est éteint

Bernard Lefèvre, ancien international français passé par l’OM, l’ASSE et le LOSC s’est éteint lundi soir à 89 ans.

Bernard Lefèvre s’est éteint à Reims à l’âge de 89 ans. International à neuf reprises dans les années 50, cet attaquant s’était d’abord illustré avec le LOSC, où il avait signé son premier contrat pro et remporté un titre de champion de France (1954) et deux Coupes de France (1953 et 1955).

⚫ Le #LOSC a appris avec tristesse le décès de son ancien joueur, Bernard Lefèvre (1949-1956), survenu ce lundi dans sa quatre-vingt neuvième année.https://t.co/rB2X2O0vKv — LOSC (@losclive) December 17, 2019

Lefèvre goûta ensuite à la Coupe d’Europe à l’ASSE, puis Nancy (champion de D2 en 1958) avant de signer pour deux saisons à l’OM. Au total, le gaucher avait disputé 396 matches professionnels pour 143 buts marqués.