PSG : l’atout numéro 1 de l’Atalanta Bergame se dirige vers un forfait

Plusieurs jours, déjà, que l’actualité brûlante du PSG concerne son prochain quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Et notamment en raison de la blessure de Kylian Mbappé, face à l’ASSE, en finale de la Coupe de France, qui rend (toujours) incertaine la présence du joueur le 12 août prochain à Lisbonne.

Il n’est pas qu’à Paris qu’on s’inquiète d’une blessure. A Bergame, également, au sujet de Josip Ilicic, l’attaquant slovène de 32 ans, qui sort d’une saison remarquée et remarquable en Série A ainsi qu’en C1. Disparu des radars depuis des semaines, Ilicic était paraît-il blessé. A une cheville.

Ce n’est pas la version donné hier par nos confrères de Sky Italia, qui évoquent des problèmes psychologiques et personnels. Le joueur a ainsi été autorisé à rentrer en Slovénie afin de retrouver un certain équilibre tant il aurait mal vécu la crise sanitaire, dont Bergame était l’épicentre en Italie. Le son des sirènes, les camions militaires transportant les cercueils des victimes, tout ça a résonné de manière très personnelle pour Ilicic. Pour lui, le retour du football n’était que secondaire et ses apparitions post-confinement (au nombre de 5) étaient loin de coller à ses standards. Gasperini a tenté de le relancer, lui a donné du temps de jeu malgré ses difficultés pour faire pencher la balance du bon côté, mais cela n’a pas suffi.