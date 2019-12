Stade de Reims : Guion a déjà une idée derrière la tête contre l’OL

true

L’entraîneur du Stade de Reims David Guion est satisfait après la qualification en quarts de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens du Montpellier HSC (1-0).

Un penalty de Mathieu Cafaro a suffi au bonheur du Stade de Reims, premier quart de finaliste de la dernière édition de la Coupe de la Ligue. Face au MHSC (1-0), le milieu champenois a transformé une sentence (78e) qui pourrait compter au sein d’un club qui voit loin dans la compétition.

⚫️⚫️ Paul Sauvage est décédé… Ancien joueur du Stade de Reims de de 1960 à 1964.

121 matches pour 34 buts.

Il a été champion de France en 1962. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. À lire 👉🏻 https://t.co/S54IdLmwN2 pic.twitter.com/GUXo3AbgOT — Reims VDT (@reimsvdt) December 18, 2019

« Je retiens la qualification. Quand on voit que des techniciens comme Savanier et Mollet ont connu du déchet technique, on peut se poser des questions », résume David Guion en référence à la pelouse limite impraticable d’hier soir.

« Je voulais garder notre dynamique »

Voilà donc le Stade de Reims en quarts de finale d’une épreuve où il n’avait pas été à pareille fête depuis 2006-2007. Avant la réception de l’OL samedi pour clore l’année 2019 (20h45), Guion avait d’ailleurs aligné son équipe type avec une idée claire derrière la tête. « Je voulais garder notre dynamique, a-t-il glissé dans les colonnes de L’Équipe. Mes joueurs ont besoin de grandir, d’acquérir cette expérience. Cette qualification va nous servir en Championnat. »