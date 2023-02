A la pause, l'OGC Nice mène devant Ajaccio

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Régénérés par l'arrivée de Didier Digard sur le banc en remplacement de Lucien Favre, l'OGC Nice carbure au super actuellement. Il s'est imposé à Lens (1-0) il y a deux mercredis, à Marseille (3-1) quatre jours plus tard et l'on s'attendait à ce qu'il ne fasse qu'une bouchée d'Ajaccio ce soir. Mais non. En tout cas, pas pour le moment. A la pause, les Aiglons sont bien devant, mais d'un but seulement, fruit de Dante sur corner d'entrée de jeu (3e).

La domination niçoise est loin d'être écrasante mais cela s'explique aussi par le fait que l'ACA est capable de faire déjouer ses adversaires à l'extérieur, comme il l'avait prouvé à l'automne en gagnant lui aussi à Marseille (2-1). Avec la fatigue en seconde période, les Niçois auront peut-être l'occasion de creuser l'écart, sachant qu'une victoire les ferait remonter à la 7e place, à trois longueurs seulement de la zone européenne.