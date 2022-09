Ajaccio - OGC Nice : Favre juge les débuts de Barkley et annonce un Delort fatigué

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Grâce à un magnifique but d'Andy Delort (65e), l'OGC Nice s'est imposé ce dimanche sur la pelouse de l'AC Ajaccio (1-0), signant sa deuxième victoire de la saison en Ligue 1. Un match où Ross Barkley a fait ses débuts sous les couleurs niçoises. En conférence de presse d'après-match, Lucien Favre a jugé les débuts du milieu de terrain anglais.

"On a vu que c’était un footballeur"

"Il est bien rentré. Intelligence de jeu, tir du gauche sur le poteau. Il a joué 9 et demi, faux attaquant. Il peut jouer plusieurs positions, ce qui nous arrange. Je suis très, très satisfait. Il a joué une demi-heure, ce n’est pas beaucoup, mais il n’a pas beaucoup joué la saison passée. Il s’est quand même entraîné avec Chelsea, il est en partie prêt, mais pas prêt à 100%. Loin de là. Il a besoin de semaines d’entraînement pour prétendre à jouer 90 minutes. Mais on a vu que c’était un footballeur", a analysé l'entraîneur des Aiglons avant de justifier son choix de sortir Andy Delort juste après son but.

"J’attendais, j’attendais, puis il a marqué. Il a fait tous les matchs alors au bout d’un moment, il y a quand même une certaine fatigue. Laborde en a fait aussi à Rennes, mais je ne crois pas autant."

Les déclarations de Lucien Favre à l'issue du 2e succès de la saison, sur la pelouse de l'AC Ajaccio (0-1)#ACAOGCN #OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) September 11, 2022

