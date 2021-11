Coup de froid à Nice, Montpellier crée la sensation

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

L'enjeu était simple pour les joueurs de Christophe Galtier : s'imposer face à Montpellier et prendre, seuls, la seconde place du classement derrière le PSG. Mais en dépit d'une domination qui s'est intensifiée en fin de première période, les Aiglons ne se sont guère montrés dangereux 45 minutes durant. Unique occasion franche, une frappe non cadrée de Gouiri à la 12e minute. C'est même le MHSC qui s'était crée la seule occasion nette du premier acte la frappe de Mavididi flirtant avec le montant gauche de Benitez (17e).

Au retour des vestiaires, les hommes de Galtier offraient un tout autre visage. Plus inspirés, plus tranchants, ils s'offraient une kyrielle d'occasions franches. Omlin résistait néanmoins à tout, devant Gouiri (47e), face à Da Cunha sur une frappe (53e) et voyait même le tir de Mario Lemina, à la 54e, finir sa route sur la barre transversale. Le MHSC, qui avait attendu la 65e minute pour cadrer son premier tir (coup-franc de Mollet) allait, comme souvent c'est le cas, ouvrir le score contre le cours du jeu.

Après un débordement de Sambia, mal repoussé, Molleet ajustait Benitez du pied gauche (0-1,81e). Avec ce revers, l'OGC Nice est en 3e position au classement. Derrière le RC Lens (à un point) et le PSG (à onze).