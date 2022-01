Dante veut rempiler à Nice, Newcastle vise une pépite de Reims, une recrue surprise à Bordeaux ?

Zapping But! Football Club Bordeaux : le palmarès complet des Girondins

Dante veut jouer les prolongations à Nice

En fin de contrat en juin, le vétéran défenseur brésilien Dante aimerait prolonger son contrat avec l'OGC Nice. En conférence de presse, il a déclaré : "Tout le monde sait que je veux continuer à jouer la saison prochaine, ici ou ailleurs. On n’a pas encore commencé a discuter avec le club. Je me concentre sur le terrain". Christophe Galtier, qui en a fait son pilier défensif et qui le titularise à tous les matches, ne devrait pas s'opposer à un nouveau bail.

Ekitike (Reims) vers Newcastle ?

A seulement 19 ans, Hugo Ekitike est l'une des révélations de la Ligue 1, lui qui a inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 18 matches de Ligue 1 cette saison. Forcément, le prodige du Stade de Reims a attiré le regard de clubs étrangers, notamment ceux du nouveau riche, Newcastle. Selon le site Goal, les Magpies vont entamer des négociations avec les Champenois dans les prochains jours.

Lorient : Grbic out, Koné in ?

Adrian Grbic a été officiellement prêté au Vitesse Arnhem samedi soir. Pour le remplacer, Lorient souhaite recruter l'attaquant malien Ibrahima Koné (22 ans). Selon Ouest France, les Merlus ont formulé une première offre de 3 M€ à son club, Sarpsborg 08 FF. Mais les Norvégiens l'ont refusée. La volonté du joueur, auteur de 19 buts en 76 matches de championnat, pourrait faire pencher la balance, lui qui souhaite rejoindre la Ligue 1.

Un remplaçant pour Costil ?

À en croire une rumeur relayée par Girondins4ver, Rafal Strazek (Stal Mielec, 22 ans) serait sur le point de signer aux Girondins mais resterait en prêt en Pologne jusqu’à la fin de la saison. Le gardien est au club depuis 2017 et un contrat jusqu’en juin 2022. Par ailleurs, Otavio serait dans le viseur de l'Atlético Mineiro au Brésil.