Le LOSC pousse pour un Monégasque, Ineos passe à l'attaque pour MU, ça se tend à Angers

LOSC : la piste Akliouche (AS Monaco) n’est pas morte

D'après le journal L'Equipe, le LOSC serait toujours intéressé par le milieu offensif de l'AS Monaco, Maghnes Akliouche et resterait en contact avec l'entourage du joueur de 20 ans, qui pourrait quitter l'ASM cet hiver.

OGC Nice : Ineos confirme être engagé dans le processus de rachat de Manchester United

Hier soir, un porte-parole de la société Ineos, propriétaire de l'OGC Nice, a confirmé qu'elle était "totalement (impliquée) dans le processus" du rachat de Manchester United. Le géant anglais a été mis en vente par la famille Glazer ces derniers mois. Le patron d'Ineos, Jim Ratcliffe, qui est également président de l'OGC Nice, est né à Manchester et est un grand supporter des Red Devils. Son rachat de MU poserait problème pour la croissance des Aiglons car l'UEFA interdit à deux clubs d'un même propriétaire de participer à la même compétition européenne...

AS Monaco : Sarr va rester

Malgré la convoitise du FC Séville, Malang Sarr, prêté à l'AS Monaco par Chelsea jusqu'à la fin de la saison, ne devrait pas quitter le club du Rocher cet hiver, selon les informations de Foot Mercato.

Montpellier : accord trouvé pour Attiyat-Allah !

Selon les informations de L'Equipe, Montpellier serait parvenu à un accord avec le Wydad Athletic Club pour le transfert du latéral gauche marocain, Yahia Attiyat-Allah.

SCO d'Angers : un dirigeant charge les joueurs

Dans l'édition de mardi d'Ouest-France, un dirigeant du SCO d'Angers a fortement critiqué ses joueurs : "Ni Saïd Chabane, ni Laurent Boissier ni moi-même ne sommes sur la feuille de match, on n'est pas gardien de but, défenseur ou attaquant. On considère qu'on fait le job chaque semaine, tout est réuni pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Le staff fait ce qu'il a à faire. Dimanche, il y a eu, selon moi, un grave accident qu'on préfère mettre entre parenthèses. Il appartiendra aux joueurs de s'en expliquer avec le coach, d'analyser l'image qu'ils ont montrée et qui n'a satisfait personne. Beaucoup d'entre eux n'ont pas mouillé le maillot, on ne se l'explique pas. Cette semaine, il va y avoir des discussions". Très belle ambiance chez la lanterne rouge de Ligue 1 !