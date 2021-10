Résultat L1 : Delort porte l’OGC Nice à Angers (2-1)

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

L’OGC Nice est branché sur courant alternatif depuis la trêve internationale. Comme face à l’OL dimanche dernier, les Aiglons ont été dominés à Angers avant de redresser la barre après la repos. Menés sur un penalty provoqué et transformé par Sofiane Boufal (1-0, 29e), les hommes de Christophe Galtier ont mis le pied sur le ballon ensuite et ont égalisé le plus logiquement du monde.

Sur un ballon contré par Romain Thomas, Andy Delort a remis les deux équipes à égalité au tableau d’affichage en lobant Paul Bernardoni (1-1, 57e). Après un ciseau retourné d’Alexis Claude-Maurice (86e), ce diable de Delort doublait la mise dans le temps additionnel (1-2, 90+3).

Au classement, le SCO d’Angers prend la 8e place provisoire de L1 alors que l’OGC Nice repasse devant le RC Lens avec deux points d’avance (23 contre 21).

🔴⚫ BUUUUUUT d' @AndyDelort9 (1-2) !Dans les arrêts de jeu l' @ogcnice

renverse une fois encore le cours du jeu et mène à présent face à @AngersSCO !#SCOOGCN #FBSport — France Bleu Azur (@francebleuazur) October 31, 2021