LOSC, OL, OGC Nice - Mercato : Galtier proche d'un gros coup cet hiver ?

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

Son nom était apparu l'été dernier. Lorsque l'OGC Nice, qui ne manque pas d'ambitions, s'intéressait au jeune et talentueux gardien de but du Besiktas, Ersin Destanoğlu. Un joueur dont on disait qu'il était également suivi par le LOSC et l'OL, qui ont assuré d'autres choix au poste de gardien.

Trois mois plus tard, Destanoglu demeure au Besiktas. Mais si l'on se fie aux informations du site le 10sport, le transfert du joueur sur la Côte d'Azur pourrait devenir réalité dès l'hiver prochain. Il y aurait pour Galtier et sa direction la concurrence d'un club anglais et d'un italien. Toujours selon le média, et l'information est à prendre avec des pincettes, le dossier pourrait avoisiner la rondelette somme de dix millions d'euros.

A suivre.