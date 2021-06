LOSC - Mercato : coup dur pour le futur club de Galtier

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Christophe Galtier, qui a décidé de quitter son poste d'entraîneur du LOSC cet été, est attendu dans les prochains jours à l'OGC Nice pour signer son contrat et devenir le nouveau coach des Aiglons.

En attendant, la DNCG, qui est l'organe de contrôle et de gestion des clubs professionnels, a rendu ce jeudi soir son verdict sur le budget prévisionnel du club azuréen. Tout comme Lorient et Grenoble, l'OGC Nice est en sursis et devra repasser devant le gendarme financier du football français, en "attente d'éléments complémentaires demandés".

