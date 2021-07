LOSC, OGC Nice - Mercato : Galtier remballé par un espoir néerlandais

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

L’OGC Nice effectue pour le moment un mercato très calme. Le club vient de se séparer de Rony Lopes et de Jeff Reine-Adélaïde. Le premier est reparti à Séville tandis que le second est retourné à l’OL. Des pertes qui n’arrangent pas les dirigeants du GYM. Cependant, le club a enregistré une recrue de taille : Christophe Galtier est comme vous le savez devenu le nouvel entraîneur du club, après avoir gagné la Ligue 1 avec Lille la saison dernière.

On sent que l’OGC Nice avance doucement mais sûrement. Toutefois, les dirigeants doivent construire un effectif performant s’ils ne veulent pas que le club fasse une saison médiocre. Et justement, l’OGC Nice surveillait de près Justin Kluivert pour renforcer le milieu de terrain. Mais le joueur de 22 ans ne veut pas rejoindre la Côte d’Azur, il a tout simplement refusé ce possible transfert.

Pour rappel, le fils de Patrick Kluivert est sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2023.

