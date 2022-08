LOSC, OGC Nice – Mercato : les Aiglons officialisent Pépé

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Auteur de 22 buts et 11 passes décisives en 38 matchs de Championnat avec le LOSC avant de rejoindre Arsenal à l'été 2019, Nicolas Pépé est de retour en L1. En marge de son barrage retour contre le Maccabi Tel Aviv, ce jeudi soir, l'OGC Nice vient de présenter sa recrue. L'ailier ivoirien est prêté sans option d'achat par les Gunners. Les supporters présents au stade ont eu droit à une surprise juste avant le coup d'envoi de Nice - Tel-Aviv 🔥🔴⚫️🦅



BIENVENUE NICOLAS PÉPÉ 👇 #OGCNice — OGC Nice (@ogcnice) August 25, 2022

Pour résumer Auteur de 22 buts et 11 passes décisives en 38 matchs de Championnat avec le LOSC avant de rejoindre Arsenal à l'été 2019, Nicolas Pépé est de retour en L1. En marge de son barrage retour contre le Maccabi Tel Aviv, ce jeudi soir, l'OGC Nice vient de présenter sa recrue. L'ailier ivoirien est prêté sans option d'achat par les Gunners.

Laurent HESS

Rédacteur

Podcast Men's Up Life