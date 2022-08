Monaco joue gros et lorgne un ancien de l'OM, Brest pourrait perdre Honorat, Ajaccio veut recruter au PSG

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'AS Monaco joue sa survie en Champions League et prospecte pour un milieu

Match sous haute tension pour l'ASM ce soir au Philips Stadion. Tenus en échec (2-2) à l'aller la semaine dernière, les hommes de Philippe Clément vont devoir réaliser un exploit pour atteindre le tour de poules de la Champions League. Une nécessité pour eux sur le plan financier autant que du prestige... Par ailleurs, les Asémistes continuent de prospecter pour un milieu de terrain défensif. La piste principale mène à Boubakary Soumaré mais Leicester se montre un peu trop gourmand en réclamant 20 M€. Monaco explore donc deux autres pistes à l'étranger, dont l'une mène à l'ancien Marseillais Zambo Anguissa (Napoli), selon L'Equipe. L'ASM lorgne enfin le défenseur ivoirien de Manchester United Eric Baily. Mais elle souhaite un prêt alors que les Mancuniens attendent un transfert.

L'AC Ajaccio lorgne un jeune latéral gauche du PSG

En quête d'un latéral gauche, l'AC Ajaccio aurait jeté son dévolu sur Teddy Alloh (20 ans), sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023 et qui sorti d'un prêt réussi à Eupen (D1 belge). Le promu corse n'est pas seul sur le coup puisque le Genoa (D2 italienne) a aussi fait part de son intérêt. L'ACA a pris contact avec la direction parisienne. L'indemnité réclamée par cette dernière n'est pas connue, un prêt n'étant envisageable qu'à condition qu'Alloh prolonge son contrat au préalable.

Mönchengladbach propose 8 M€ pour Honorat (Stade Brestois)

Révélée par Prime Video le week-end dernier, en marge de la défaite du SB29 à Lens (2-3) et confirmée par Ouest-France, la proposition du Borussia Mönchengladbach au club breton pour Franck Honorat s'élèverait à 8 M€. Pas suffisant pour le directeur sportif brestois, Grégory Lorenzi, qui n'acceptera de lâcher son ailier de 25 ans, auteur de 11 buts et 5 passes décisives la saison dernière qu'en échange de 15 M€. Le principal intéressé avait fait savoir lors d'une interview courant juillet qu'il était ouvert à un nouveau challenge, si possible avec un club européen... ce que ne seront pas les Poulains cette saison.

Clermont a tenté Da Silva (OL)

Les dirigeants clermontois n'ont pas attendu la déroute face au PSG (0-5) samedi soir pour comprendre qu'il leur fallait se renforcer en défense. D'après L'Equipe, ils auraient sondé l'OL pour Damien Da Silva (34 ans) mais l'ancien Rennais, sous contrat pour encore un an avec les Gones, n'a pas donné suite, comme à la proposition de l'AEK Athènes.

L'OGC Nice à l'assaut du Neymar ukrainien

Auteur d'un recrutement clinquant avec les arrivées de Kasper Schmeichel et Aaron Ramsey, l'OGC Nice aurait aussi l'intention de recruter Mikahilo Mudryk, surnommé le Neymar ukrainien. Selon Foot Mercato, les Aiglons ont formulé une première offre de 20 M€ au Shakhtar Donetsk. Rejetée par le club ukrainien, qui ne souhaite pas se séparer de sa pépite de 21 ans. Brentford et le Bayer Leverkusen sont également sur le coup, les Allemands ayant les faveurs du joueur.