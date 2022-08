Faes fâché avec Reims, Monaco prolonge Vanderson, l'OGC Nice a un plan B à Cavani, Strasbourg prête un jeune

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Stade de Reims : situation tendue avec Faes

L'Equipe assure dans son édition du jour que les tensions sont grandes entre Wout Faes et le Stade de Reims. En cause, le bon de sortie accordé au défenseur belge pour services rendus. Le club champenois a fixé la barre à 15 M€ et aurait reçu quatre offres du Torino, dont la dernière s'élevait à 12 M€. Pas suffisant. Mais Faes aurait très mal pris l'intransigeance de sa direction, qui a assuré son avenir financier après la vente d'Hugo Ekitiké au PSG. Le Belge tenait vraiment à rejoindre le Calcio et aurait fait part de son mécontentement à son président, Jean-Pierre Caillot. Malgré tout, Faes devrait pour le moment rester en Champagne et reprendre sa place au sein d'une défense aux abois (8 buts encaissés en 2 matches... dont un du Belge contre son camp).

ESTAC : Bruus absent un mois

Sorti sur blessure dimanche dernier contre Toulouse (0-3), le piston droit danois Andreas Bruus devrait manquer entre trois et quatre semaines de compétition, selon son entraîneur, Bruno Irles. Un coup dur pour les Aubois. Le latéral gauche Abdu Conté est en phase de reprise mais toujours indisponible alors que l'attaquant Yoann Touzghar est de nouveau apte.

AS Monaco : Vanderson prolongé jusqu'en 2027

Le club princier a annoncé hier soir la prolongation jusqu'en 2027 de son latéral droit brésilien Vanderson (21 ans). Arrivé durant l'hiver en provenance du Gremio Porto Alegre, le joueur a fait forte impression, notamment par ses qualités offensives (2 buts et 3 passes décisives en 26 matches). L'ASM l'a récompensé par une année supplémentaire, assortie d'une revalorisation salariale.

OGC Nice : Slimani en plan B à Cavani

Le Gym rêve de faire venir Edinson Cavani, libre de tout contrat. Mais le Matador uruguayen serait plus proche de Villarreal que d'un retour en France, lui qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. En plan B, les Aiglons songeraient à Islam Slimani, selon Foot Mercato. L'ancien Lyonnais de 34 ans est aujourd'hui au Sporting Portugal mais le club portugais ne le retiendra pas. Il pourrait même favoriser son départ en cas de belle offre. La piste aurait été validée par les dirigeants niçois, mais pas encore par Lucien Favre...

RC Strasbourg : Senaya prêté à Rodez

Pensionnaire de Ligue 2, Rodez a officialisé hier soir le prêt pour une saison de Marvin Senaya. Le jeune défenseur de 21 ans quitte le RC Strasbourg pour engranger du temps de jeu et revenir plus fort en Alsace à l'été 2023.