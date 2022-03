Montpellier - OGC Nice : Galtier refuse de fustiger l'arbitrage

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

L'OGC Nice a concédé ce samedi le match nul sur la pelouse de Montpellier (0-0), à l'occasion de la 28e journée de Ligue 1. Après la rencontre, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, n'a pas voulu crier à l'injustice concernant l'expulsion de Dante.

"J'ai pu discuter avec Mr Turpin, et j'apprécie le fait qu'il m'ait écouté. Il estime qu'il y a une faute d'anti-jeu. Si cela avait été un geste défensif raté, il y aurait eu penalty et carton jaune. Voilà c'est son interprétation. J'ai parlé avec Dante et je connais l'honnêteté de mon capitaine. A aucun moment, l'attaquant ne pouvait prendre le ballon. C'est un fait de jeu important, et si on avait pris le but derrière, cela aurait pu être encore plus compliqué. Heureusement, Walter Benitez fait l'arrêt, mais après ça rend le match à sens unique, logiquement. Et à 10 contre 11, vous essayez d'être le plus compact possible, de défendre le plus en bloc possible et on a défendu intelligemment. Mais je pense qu'on aurait pu jouer certains coups avec plus de détermination pour créer la surprise", a estimé Christophe Galtier au micro d'Amazon Prime Vidéo.

En infériorité numérique pendant plus d'une mi-temps, de valeureux Aiglons ramènent un point de Montpellier.#MHSCOGCN #OGCNice pic.twitter.com/lX9Mlqzcwt — OGC Nice (@ogcnice) March 12, 2022