Nice - Bordeaux (4-0) : les Aiglons déroulent, les trois vedettes du match !

Zapping But! Football Club Liga : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Bien que privé de son buteur danois Kasper Dolberg, l'OGC Nice de Christophe Galtier n'a pas fait dans la dentelle au moment d'écarteller les Girondins (4-0). Comme le LOSC il y a deux semaines, les Bordelais ont volé en éclats largement dans un Allianz Rivera à huis-clos suite aux incidents de dimanche dernier face à l'OM. En ce début de saison, Nice fait peur, Nice fait mal. Nos trois hommes du match :

Signé Gouiri

L'ancien Lyonnais a fait vivre une après-midi cauchemar à Laurent Koscielny. L'attaquant a d'abord converti une belle fixation de Kluivert avant de s'offrir un doublé sur un penalty qu'il avait lui-même provoqué (42e). Et le Berjallien aurait pu corser un peu plus la note avec plus de réalisme...

Kluivert décisif avant sa sortie sur blessure

S'il s'est blessé sur l'action du 2-0 et a cédé sa place à Calvin Stengs (intéressant pour ses débuts), le fils de Patrick Kluivert a fait preuve d'une belle montée en régime avec un but d'avant-centre sur un gros travail de Boudaoui (7e) avant de fixer pour offrir à Amine Gouiri son premier but (33e). Propre.

Benitez muraille infranchissable

Si les Aiglons n'ont toujours pas pris de buts en ce début de saison après 4 matches, ils le doivent aussi à l'impeccable Walter Benitez. Certes, les Girondins ont manqué de tranchant ou d'adresse dans le dernier geste à l'image du jeune Mara mais l'Argentin a encore été très concentré pour faire barrage aux frappes cadrées des Bordelais.