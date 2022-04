Nice – Lorient, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Dans une période plus compliquée dans le jeu, le Gym doit aussi faire face à quelques contrariétés. Outre Dante et Mario Lemina, exclus à Lens, qui manqueront ce match, Christophe Galtier doit aussi faire sans Morgan Schneiderlin et Alexis Claude-Maurice. Le cas Kasper Dolberg est aussi un mystère.

Les absents du côté de Nice : Dante, Lemina (suspendus), Schneiderlin, Claude-Maurice, Dolberg (blessés).

Galtier a quelques galères

Côté Merlus, ça va bien pour Christophe Pelissier qui – après le carton contre l'ASSE (6-2) – récupère en plus son milieu défensif Bonke Innocent. Si Enzo Le Fée, Julien Laporte et Ibrahima Koné ont été ménagés cette semaine, ils devraient être aptes.

Les absents du côté de Lorient : Diarra (blessé).

Nice : Benitez (cap.) - Lotomba, Todibo, Daniliuc, Amavi - Kluivert, Rosario, Thuram, Gouiri - Delort, Guessand.

Lorient : Dreyer - H.Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Innocent, Abergel (cap.), Le Fée - Laurienté, I.Koné, Moffi.

Nice - Lorient, les compos probables Ce dimanche (13h, sur Prime Vidéo), Nice reçoit Lorient à l'Allianz Riviera pour la 32e journée de Ligue 1. Voici les compos probables et les absents pour ce match. Les problèmes sont en train d'arriver au Gym avec cinq joueurs absents.

Alexandre Corboz

Rédacteur