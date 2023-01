OGC Nice : gros changement à venir en Ligue Europa Conférence

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Une bonne nouvelle, assurément. Ce jeudi, l’UEFA a en effet annoncé la mise en place de la VAR à partir des matches de barrages, le 16 février prochain, en Ligue Europa Conférence. Une vidéo qui, rappelons-le, n'était pas disponible dans cette compétition, ce que certains clubs français avaient fortement regretté.

On pense notamment au Stade Rennais, il y a quelques mois, après l'élimination face aux Anglais de Leicester et bon nombre de situations qui n'avaient pas été vérifiées par la vidéo. L'erreur ne sera donc plus permise et l'OGC Nice, seul club français encore en lice, pourra profiter du VAR dès les 8es de finale