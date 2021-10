OGC Nice : 2 raisons d'oublier le clash Delort - sélection d'Algérie

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Ça a été chaud entre le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, et Andy Delort. Pour avoir appris que le second souhaitait mettre sa carrière internationale entre parenthèses pendant quelque temps pour mieux se concentrer sur son aventure niçoise, le premier a décidé de ne plus le convoquer tant qu'il serait en poste. Ce qui, forcément, n'a pas plus à l'attaquant.

Mais le temps a déjà fait son œuvre et les deux parties sont passées à autre chose. Hier, l'Algérie a cartonné le Niger (6-1) avec notamment un doublé d'Islam Slimani qui lui permet de totaliser désormais 38 réalisations avec les Fennecs. Et puis, ce samedi, c'est tout simplement l'anniversaire d'Andy Delort. L'ancien Montpelliérain fête ses 30 ans. L'âge de la maturité. Le moment pour passer à autre chose…