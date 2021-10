OGC Nice, Algérie : Galtier fracasse Belmadi sur le cas Delort

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Il ne s'était pas encore exprimé sur le sujet. Et de toute évidence, cela lui manquait. Car si Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, s'en donne à coeur joie sur l'OGC Nice, estimant que le club azuréen est responsable du choix d'Andy Delort de ne pas avoir rejoint les Fennecs lors de la trêve internationale, Christophe Galtier, lui, réservait sa réponse...salée.

"Belmadi, je l'ai connu quand il était joueur. Il était déjà excessif. Hier, je l'ai encore trouvé très excessif. Qu'il s'occupe de son équipe et nous laisse travailler sereinement. [...] On est en train de créer un climat malsain et dangereux autour de l'OGC Nice. Mettre la responsabilité sur le club, c'est malhonnête. C'est trop facile de dire que le Gym ne veut pas envoyer ses joueurs en sélection."

Galtier a par ailleurs donné des nouvelles de son groupe, qui se déplace dimanche sur le terrain de Troyes. Ce sera sans Kluivert et sans Melvin Bard. "Il a reçu un coup sur le coup de pied. Il a simplement une douleur. Il a actuellement du mal à sprinter, il travaille de manière athlétique, mais n’est pas disponible et on ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité. Ce sera en fonction du ressenti du joueur et on espère qu’il pourra être sur les terrains d’entraînement la semaine prochaine." Amine Gouiri sera en revanche opérationnel.