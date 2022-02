OGC Nice : Amavi manque déjà dans le vestiaire de l’OM

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Pour retrouver du temps de jeu, Jordan Amavi a choisi de quitter l’OM en janvier 2022. Il a rejoint Nice son club formateur, en prêt avec option d’achat. Le latéral gauche, très apprécié par ses coéquipiers manque au vestiaire de l’OM.

Saliba est revenu sur le départ d’Amavi, pour le média du club olympien : « C’est un super gars, un très bon joueur aussi. Même s’il jouait moins, il montrait son professionnalisme. Il s’entraînait avec le sourire, il donnait tout. Et on sait qu’à ce niveau, tu peux être frustré et ne pas avoir envie de s’entraîner, j’ai connu ça. Je lui souhaite le meilleur à Nice parce que c’est vraiment quelqu’un de bien ».

🔄 #Mercato



Officiel : Jordan #Amavi est de retour à l’#OGCNice, sous forme de prêt (avec option d’achat) jusqu’à la fin de la saison ! pic.twitter.com/5yvkGao5Oh — OGC Nice (@ogcnice) January 5, 2022