OGC Nice : après Galtier, les Aiglons enregistrent un autre départ majeur

Tout ça pour ça... Il y a un an, Julien Fournier avait remué ciel et terre pour attirer Christophe Galtier à Nice. Celui qui était alors entraîneur de Lille avait préféré rejoindre les Aiglons après une cour assidue alors que Lyon et Naples étaient également prêts à tout pour l'accueillir. Douze mois plus tard, non seulement Galtier est parti à Paris mais, en plus, Fournier n'est plus directeur du football du Gym !

Selon Foot Mercato, le dirigeant a été remercié après une année de conflit avec Galtier et un recrutement pointé du doigt. La défaite en finale de Coupe de France face à Nantes (0-1) en mai semble avoir fait beaucoup de mal à l'OGCN, qui a entamé un nouveau cycle avec Julien Favre sur le banc et l'Anglais Iain Moody en consultant externe pour gérer le mercato. Ce dernier aura aussi pour mission de dénicher un nouveau directeur sportif.

C'est même terminé pour Julien Fournier, qui a quitté l'OGC Nice. Iain Moddy va gérer le mercato en attendant d'avoir le remplaçant de J. Fournier. Déjà des discussions avec des DS. https://t.co/qv63xzMLi6 — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 5, 2022

Pour résumer L'OGC Nice n'a pas perdu que Christophe Galtier en cette intersaison. Son directeur du football, Julien Fournier, a également cessé sa collaboration avec les Aiglons. Il avait été en conflit avec l'ancien coach durant la saison écoulée.

