OGC Nice - AS Monaco (2-2) : les 4 enseignements d’un derby accroché

Benitez n’est plus invaincu

Walter Benitez n’est plus invaincu cette saison ! Le gardien de l’OGC Nice, qui n’avait encaissé aucun but en cinq matches de L1 cette saison, a été trompé par Alexandre Golovine de près du gauche (39e). Un deuxième but est arrivé sur un penalty de Wissam Ben Yedder (77e).

Delort ouvre son compteur

Transféré en provenance du Montpellier HSC au mercato estival, Andy Delort n’a pas mis longtemps à faire parler la poudre à l’OGC Nice. Entré à la place de Kasper Dolberg en première période, l’attaquant algérien a croisé une jolie tête pour égaliser en début de seconde période (51e).

Gouiri, du rire aux larmes

Amine Gouiri est passé par tous les sentiments. Passeur décisif sur l’égalisation niçoise, l’attaquant des Aiglons est aussi impliqué sur le deuxième but d’Hicham Boudaoui. Le tableau aurait pu être un sans-faute sans ce penalty envoyé dans les nuages dans le money time (82e). Cela n'empêchera pas Gouiri de devenir le deuxième joueur (4 buts, 2 passes décisives) à être impliqué sur 6 buts en L1 après Kylian Mbappé.

Des banderoles cinglantes avant le match

Visiblement remontés contre les sanctions infligées par la LFP suite aux incidents entre l’OGC Nice et l’OM datant du 22 août, les supporters des Aiglons ont déployé une banderole cinglante avant le début du derby : « LFP, médias, notre stade est vide, vos bouches sont pleines, notre passion plus forte que votre décision, allez vous faire enc****. »

