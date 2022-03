OGC Nice, AS Monaco : Galtier prend une posture très ferme au sujet de Rybolovlev

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Si l'OGC Nice et l'AS Monaco sont de vrais rivaux sportifs, ne comptez pas sur Christophe Galtier pour se servir de l'invasion de l'Ukraine par la Russie pour tenter de jeter l'opprobre sur le club rival et son grand argentier russe Dimitri Rybolovlev !

« On ne peut pas en vouloir à toutes les personnes de nationalité russe »

En conférence de presse et dans des propos rapportés par RMC Sport, le coach du Gym a tenu à dénoncer la bêtise que serait le boycott de l'AS Monaco du fait de la nationalité de son actionnaire majoritaire (lequel n'est même pas un proche de Vladimir Poutine).

« Faut-il sanctionner Monaco ? Jamais de la vie », a-t-il lâché face à une question qui n'a « aucun sens » à ses yeux : « Il ne faut pas tout confondre. Je n’ai aucun problème à rencontrer l’AS Monaco. On se doit d’amener un soutien aux peuple ukrainien, aux sportifs ukrainiens, et plus précisément aux footballeurs et entraîneurs, mais on ne peut pas en vouloir à toutes les personnes de nationalité russe ».