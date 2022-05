OGC Nice - ASSE : la Ligue va frapper fort après les chants sur la mort de Sala

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Les mots manquent après le scandale survenu hier à l’Allianz Riviera lors d’OGC Nice-ASSE (4-2). En première période, une partie du public niçois a entonné des des chants blessants et des insultes. À l’encontre de Stéphanie Frappart, l’arbitre samedi au Stade de France contre le FC Nantes (0-1), et encore plus envers la mémoire d’Emiliano Sala, disparu tragiquement le 21 janvier 2019 dans un accident d’avion survenu au-dessus de la Manche au nord de Guernesey, et moqué hier par ces supporters du simple fait qu’il était Nantais.

Le kop a détourné les paroles d’origine « C’est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala » en « C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau». Du stade, le chant n’était pas très audible, mais il a bien été entonné. Provoquant la consternation de l’OGC Nice et de son entraîneur. Au-delà de la consternation globale du foot français, le Gym risque très gros.

Si les chants sur la mort de Sala sont notifiés dans le rapport de la rencontre, les Aiglons s’exposent à des sanctions de la LFP. D’autant que ces dernières seraient encore plus lourdes sachant que le club azuréen se trouverait en situation de récidive après les débordements de ses supporters en début de saison face à l’OM. Selon RMC Sport, la LFP surveille déjà de très près ce cas. Si les chants sur la mort de Sala sont notifiés dans le rapport de l’arbitre, le club risque notamment une lourde amende et du huis clos partiel.

❌ Le monde du football condamne unanimement ce qu’il a entendu ce mercredi soir dans les travées de l’Allianz Riviera.https://t.co/jNe14PayGZ — RMC Sport (@RMCsport) May 11, 2022

Pour résumer Les chants odieux à la mémoire d’Emiliano Sala entonnés mercredi à l’Allianz Riviera lors du match de la 36e journée entre l’OGC Nice et l’ASSE (4-2) pourraient coûter très cher au Gym. Vraiment très étonnant vu le dossier ?

Bastien Aubert

Rédacteur