OGC Nice : avant le Stade Rennais, Galtier libère la parole

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Le groupe

"Bambu sera encore absent. Bard est très incertain, il n'a pas travaillé cette semaine à cause d'une béquille au mollet. Ce matin, Morgan Schneiderlin était absent à cause d'une gastro. Et Jean-Clair Todibo était aussi absent pour être au chevet de se mère, à Paris."

La claque contre Strasbourg

"Au lendemain de cette défaite, il y a eu un long échange dans le vestiaire. Entre le groupe et moi-même. Je dis bien un "échange". J'avais besoin que les joueurs parlent, il fallait libérer la parole. Beaucoup de joueurs ont pu s'exprimer, à leur manière. Çà été assez long, ç'a été calme. Cet échange m'a paru constructif aux yeux de la semaine qu'on a pu passer sur le terrain."

Du changement ?

"Il y a automatiquement une autocritique quand vous avez un manque de résultat à domicile. Il peut y avoir un débat sur le onze de départ. Quand ça ne marche pas, c'est sûrement que le onze de départ n'a pas répondu à ce que j'attendais. Mais quels que soient les choix faits, chacun doit être à son meilleur niveau, avec le meilleur investissement sur le terrain. C'est un championnat très difficile. Je ne peux pas admettre qu'il y ait autant d'écart entre certaines performances qu'on a faites et celles qu'on produit actuellement."

Propos retranscrits par L'Equipe.