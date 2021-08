OGC Nice : avec Galtier, les Aiglons veulent voler vers les sommets

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Bilan de la préparation : 1 victoire, 2 nuls, 3 défaites

03/07 : OGC Nice 1-1 Rodez (L2)

10/07 : OGC Nice 0-3 Lausanne Sport (SUI)

16/07 : OGC Nice 0-1 Bastia (L2)

17/07 : OGC Nice 2-1 Dynamo Kiev (UKR)

24/07 : OGC Nice 0-2 Union Berlin (ALL)

31/07 : OGC Nice 1-1 Milan AC (ITA)

Buteurs : Gouiri, Ndoye, Trouillet, Da Cunha (1 but).

Objectif de la saison : l'Europe

Depuis deux saisons, Nice a gagné en ambition. Européen en début de saison dernière, le Gym n'est pas parvenu à confirmer sous la houlette de Patrick Vieira puis d'Adrian Ursea (9e avec 52 points). En 2021-22, avec la crise économique qui affaiblit les rivaux et le retour du public, les Aiglons veulent changer de braquet : le Top 5 est un véritable objectif. D'ailleurs Julien Fournier l'a affiché il y a quelques jours dans L'Equipe : « Notre projet reste dans sa continuité. Il y a le PSG, l'OM ou Monaco qui doivent jouer le podium par leur histoire et, derrière, on doit être à la bagarre dans le haut du tableau ».

Le renfort à suivre : Justin Kluivert

Il est l'une des preuves de l'ambition ouvertement affichée d'Ineos. Comme il l'avait fait avec l'arrivée de Dolberg il y a deux ans, l'actionnaire anglosaxon mise sur la jeunesse et le potentiel. Talent précoce de l'Ajax à 17 ans, éjecté de l'AS Roma par José Mourinho après un passage mitigé au RB Leipzig, le fils de la légende batave Patrick Kluivert est déjà à la relance, à seulement 22 ans, du côté du Gym. Un parcours de carrière qui n'est pas sans rappeler l'excellente pioche lilloise Renato Sanches. A confirmer.

La question qui fâche : Christophe Galtier a-t-il fait le bon choix ?

On l'a parfois présenté comme un manque d'ambition du meilleur coach de Ligue 1, qu'on imaginait sur une première expérience dans un grand club étranger ou à jouer l'Europe à Lyon. Mais si Christophe Galtier a quitté le LOSC et la Ligue des Champions pour disputer une saison sans Europe sur la Côte d'Azur, s'il a préféré le projet niçois à celui de l'OL, ce n'est pas seulement pour le salaire, le soleil et la Promenade des Anglais.

« Galette » est un bâtisseur et Nice représente bien le terreau pour travailler : un actionnaire puissant (Ineos et l'anglais Jim Ratcliffe), une équipe à façonner de A à Z sur ses idées, une relation de confiance avec son ami de padel Julien Fournier. Même s'il faut connaître un peu le milieu et avoir une projection dans le futur pour s'en rendre compte, le choix de Christophe Galtier se justifie au moins sur le papier. Mais dans les faits ?

Déjà de premiers désaccords sont apparus avec Julien Fournier sur le recrutement, les résultats de la préparation n'ont pas été à la hauteur et le technicien s'est souvent agacé du niveau de son groupe. En même temps, quand on passe du tandem Yilmaz – David à une attaque Ndoye – Gouiri (certes prometteuse mais pas du même niveau), comment pouvait-il en être autrement ? Dans son choix de Nice et pour sa première expérience dans un club qui n'est pas à l'agonie (il avait été nommé pour le maintien à Saint-Etienne et à Lille), Christophe Galtier a-t-il minimisé la pression ? L'entraîneur niçois a fait l'objet d'un transfert et, comme tout joueur qui a coûté de l'argent, le facteur « temps d'adaptation » pourrait vite manquer. Bien que parti d'une feuille quasiment blanche, on attend déjà de lui des résultats immédiats à Nice. Pas simple.