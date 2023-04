OGC Nice - Bâle : Digard refuse de prendre l'affaire Galtier comme excuse et se fiche de l'indice UEFA

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Devant au score jusqu'à la 86e minute, l'OGC Nice a craqué en fin de match face au FC Bâle avant de s'incliner en prolongation (2-1 a.p.), en quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Le Gym, qui était le dernier représentant français en Coupe d'Europe cette saison, est donc éliminé de la C4.

"On est surtout déçus pour nous. Pas pour l'indice UEFA"

En conférence de presse d'après-match, Didier Digard n'a pas caché son dépit. "C'est une grosse déception. On avait toutes les cartes en mains et on a cédé et gâché la fête de beaucoup de monde." Mais l'entraîneur des Aiglons n'a pas voulu prendre le contexte actuel, marqué par l'affaire Galtier, comme excuse. "Je n'ai pas envie de me trouver des excuses. À partir du moment où on menait à cinq minutes de la fin..."

Didier Digard a également été interrogé sur le fait qu'il n'y a désormais plus de clubs français en Europe. "C'est difficile, car c'est tout un pays qui peut souffrir de notre résultat de ce soir. Même si on est compatissant, si on a une part d'égoïsme, on est surtout déçus pour nous. Pas pour l'indice UEFA", a-t-il répondu, se fichant donc de l'indice UEFA.

⚽️ Nice se fait sortir par Bâle, la menace européenne se confirme à l'indice UEFA ! #ButFC https://t.co/js8pBJrsX7 — But! Football Club (@club_but) April 20, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer L'entraîneur de l'OGC Nice, Didier Digard, avait des choses à dire en conférence de presse après l'élimination des siens en quart de finale de la Ligue Europa Conférence face au FC Bâle (2-2, 2-1 a.p.).

Fabien Chorlet

Rédacteur