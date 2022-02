OGC Nice - Clermont : Galtier dénonce un manque de respect de ses joueurs

Zapping But! Football Club Top 10 : 19 eme journée de Ligue 2 BKT

L'OGC Nice, qui restait sur cinq succès de rang en Ligue 1, s'est incliné ce dimanche sur sa pelouse face à Clermont (1-0). Après la rencontre, l'entraîneur des Aiglons, Christophe Galtier, a fustigé ses joueurs, estimant qu'ils n'ont pas respectés les Clermontois.

"Quand on ne respecte pas l'adversaire, on est sanctionné"

"La meilleure équipe a gagné. Clermont aurait pu marquer avant la 77e minute. Beaucoup de mes joueurs avaient peu joué ces derniers temps. J'ai vu rapidement qu'on n'était pas dans le bon rythme, qu'on n'avait pas de bons repères. Un problème de timing. Nous avons été inoffensifs et très moyens au niveau défensif. Bref, trop insuffisants pour espérer mieux devant une belle équipe de Clermont. Certains s'étaient peut-être déjà projetés sur le match de mercredi contre l'OM. Quand on ne respecte pas l'adversaire, on est sanctionné."

