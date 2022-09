OGC Nice : Cologne annonce un grand ménage dans ses Ultras

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

En effet, le conseil d'administration du club de Bundesliga n'a pas apprécié de voir certains de ses supporters dans les échauffourés de l'Allianz Riviera et on réfléchit à des mesures pour bannir les fans reconnus : « Ce que nous avons vu dans les gradins n’était pas des mesures d’autodéfense, mais des actions – parfois avec une violence déchaînée. Il n’y a aucune excuse à cela », a écrit le président Werner Wolf : « Des auteurs violents aux couleurs de notre club se sont fait remarquer à Nice et ont détruit une journée pleine d’espoir, d’anticipation et de cohésion par leurs actions ».

La Wilden Horde dans l'oeil de la direction de Cologne ?

Plus particulièrement dans l'oeil de la direction de Cologne : les Ultras de la Wilden Horde, jumelé aux parisiens des Supras d'Auteuil. Il faut dire que le week-end dernier, le groupe de Cologne a poursuivi ses provocations en soutenant les Ultras du PSG, interdits depuis 2010 (« Tant que la Horde existe, les Supras en font partie »).

La direction de Cologne a annoncé que des sanctions pénales et des interdictions de stade vont prochainement être prononcée. « Dans les prochains jours, avec notre directeur général Christian Keller, nous voulons rencontrer le chef de la police de Cologne, Falk Schnabel, pour coordonner d’autres actions », a même fait savoir le club.Une action qu'il convient de louer car ce n'est malheureusement pas en France que les directions se montrent aussi courageuses avec leurs « moutons noirs »...