OGC Nice - Cologne : Favre défend ses supporters et trouve à redire sur l'entente Delort - Laborde

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

Retardé de 55 minutes en raison de violents incidents provoqués dans les tribunes de l'Allianz Riviera par une centaine de supporters allemands venus en découdre avec les fans niçois, le match entre l'OGC Nice et Cologne, comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence, s'est soldé sur un match nul (1-1).

Podcast Men's Up Life

"Nos supporters n'ont rien à se reprocher"

En conférence de presse d'après-match, Lucien Favre est revenu sur les graves incidents ayant émaillés la rencontre. "C'est décevant, rageant de voir ça. ça ne devrait pas exister. En plus, il y a eu une personne qui s'est gravement blessée je crois. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. On n'était pas sûr de jouer. Mais je pense qu'il fallait faire ce match. J'étais favorable à jouer. On était content de jouer ce match pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de date possible après. Mais oui, on a été surpris de ce qui s'est passé. C'est très rare de voir ça. Il y avait des supporteurs du PSG ? On m'en a parlé. Je ne connais pas assez ce qui se passe pour en parler clairement. Mais ce n'est pas possible de voir de telles choses. Nos supporters n'ont rien à se reprocher. Je ne crains pas de suspension de stade. Ce serait trop injuste", a confié l'entraîneur des Aiglons avant de s'exprimer sur le duo Andy Delort - Gaëtan Laborde. "Ça a bien fonctionné. On ne doit pas obligatoirement continuer comme ça, mais on l’a vu : ils étaient bien. Bien dans leur peau, ensemble. Andy s’est trouvé mieux puisqu’il y avait plus de monde devant, plus de soutien."

🎙 Après Nice - Cologne (1-1), la conférence de presse de Lucien Favre en direct. #OGCNice #OGCNKOE https://t.co/qBUCldO3wB — OGC Nice (@ogcnice) September 8, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'OGC Nice, Lucien Favre, s'est exprimé après le match nul de son équipe face à Cologne (1-1), comptant pour la première journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence.

Fabien Chorlet

Rédacteur