OGC Nice - Cologne : la Ministre des Sports sort du silence après les graves incidents

Sur son compte Twitter, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, s'est exprimé sur les graves incidents ayant émaillés le match entre l'OGC Nice et Cologne (1-1), comptant pour la première journée de phase de groupes de la Ligue Europa Conférence.

"Nous allons faire le point avec le Ministère de l'Intérieur sur les faits et responsabilités derrière les graves incidents de ce soir (jeudi) à Nice et cette violence inacceptable que nos forces de l’ordre mobilisées autour du préfet et du maire mettent tout en œuvre pour finir de juguler. Et avec Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti nous poursuivrons avec intransigeance et une totale détermination l’action collective dont nous avons engagé la restructuration avec les acteurs du football et les élus locaux pour éradiquer ce fléau de nos stades. Force des sanctions individuelles, efficacité des pénalités, audit des stades, formation des stadiers, responsabilisation des supporters..: clubs, instances sportives, État, élus, assos de supporters, responsables sécurité..sur tous ces axes, ensemble, une obligation de résultat. Cette obligation de résultat, elle vaut aussi contre toutes les formes d’incivilités et contre toutes les indignes discriminations qui n’ont de place ni dans nos vies, ni dans le sport qui doit être et rester un espace de sérénité, de fête, de respect."