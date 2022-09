OGC Nice – Cologne : Rivère charge les hooligans parisiens présents dans les rangs allemands !

Zapping But! Football Club L'Instant Mercato : la Premier League et la Série A s'enflamment, la L1 impactée ?

En marge de la conférence de presse de présentation de Ross Barkley ce vendredi, Jean-Pierre Rivère est revenu sur les incidents autour du match entre l'OGC Nice et le FC Cologne. Le président du Gym s'est fendu d'un gros coup de gueule : « Quand vous vivez ça en direct, c’est terrible. Quand le lendemain vous le vivez une deuxième fois avec le recul, c’est encore pire parce qu’on a des images qui sont terribles. Ce n’est plus possible. Le football est un sport, un jeu, on accueille des familles, des enfants, ce n’est plus supportable».

Pour Rivère, ce n'est pas un problème de sécurisation du stade

Si l'organisation (et donc son club!) sont pointés du doigt, Jean-Pierre Rivère charge de son côté les hooligans parisiens, dont l'un d'entre eux a été grièvement blessé après une chute de cinq mètres en haut de la tribune :