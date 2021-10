OGC Nice : les absents, le sentiment de revanche, le Clasico... les mots forts de Galtier avant l'OM

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Les absents

"Calvin Stengs s'était blessé en fin de semaine dernière et sera forfait. Il est blessé à la cuisse au niveau du quadriceps. Ce n'est pas très important mais c'est très embêtant. C'est le même style de blessure que cet été, mais de l'autre côté. Justin Kluivert suit son travail de réathlétisation."

L'OM

"Ce serait vous mentir que dire que c'est un match comme un autre avec l'historique des confrontations. C'est la première fois que je vais jouer Marseille trois fois en championnat sur une saison. Ce n'est pas le match le plus important de la saison, mais c'est un match important de par la situation des équipes au classement. Il faudra être à notre meilleur niveau pour rivaliser."

Un parfum de revanche ?

"Non, il n'y a pas de parfum de revanche, il y a trois points en jeu, on en a déjà perdu un de par la décision de la commission de discipline. Donc il n'y a pas de sentiment de revanche et je répète qu'il ne s'est rien passé entre les joueurs lors de la confrontation à Nice. Il y a simplement trois points en jeu qui seront très importants parce qu'on serait dans une position très confortable."

Les jets de projectile lors du Clasico

"Aucun commentaire".

Sa manière de fonctionner avec son groupe

"Un vestiaire a horreur de l'injustice, les joueurs ont besoin de libérer la parole. Donc ma manière d'approcher les joueurs, c'est de leur donner la possibilité de s'exprimer et d'être très justes sur les décisions. Parfois, les décisions ne sont pas comprises ou sont très fortes, donc il faut donner des explications. Voilà ma manière de fonctionner dans le vestiaire. Mais ça ne suffit évidemment pas pour gagner les matchs."

Le point médical avant #OGCNOM — OGC Nice (@ogcnice) October 26, 2021