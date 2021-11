OGC Nice : Dante donne la clé pour contrer Messi et le PSG

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

C'est un OGC Nice en quête de rachat qui se présentera mercredi sur la pelouse du Parc des Princes après sa défaite à domicile contre le FC Metz (0-1). Un choc que Dante a évoqué dans Nice Matin ce lundi. « Ça aurait été mieux d’aller au Parc défier une telle équipe après une victoire, mais bon… Il faudra avoir beaucoup de personnalité, du caractère. Plus facile de réussir son entame de match contre ce genre d’adversaires ? J’espère, parce que si on fait une mauvaise entame face au Paris SG, c’est merci et au revoir. C’est évident que jouer contre Paris, c’est un match de gala, c’est beau. Pour moi, c’est toujours trois points en jeu, comme face à n’importe quel adversaire », a confié le défenseur brésilien.

Interrogé sur Lionel Messi, l'ancien joueur du Bayern Munich a ensuite eu ces mots : « Il n’y a pas de solution contre un joueur pareil (rire). On sait tous que c’est le meilleur joueur du monde, mais Paris a 20 joueurs de classe mondiale. Si on veut ramener un résultat, il faudra mettre tous les ingrédients collectifs, ne pas se focaliser sur un seul joueur. »