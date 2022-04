OGC Nice : Dante en attend plus de Dolberg avant le Stade Rennais

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Alors que l'OGC Nice reçoit ce samedi le Stade Rennais, à l'occasion de la 30e journée de Ligue 1, le capitaine et défenseur central des Aiglons, Dante, n'a pas manqué de tancer son coéquipier, Kasper Dolberg.

"Dolberg doit faire plus"

"Je lui ai déjà dit ce que je pensais en face, donc, je n’ai aucun mal à affirmer qu’on attend plus de Kasper Dolberg. Il a toute la panoplie du grand attaquant, il ne devrait pas être à Nice compte tenu de toutes ses qualités... Mais dans son langage corporel, il doit faire plus, pour lui, pour nous et pour les adversaires qui doivent se dire qu’il est casse c... à prendre au marquage", a lâché le Brésilien dans l'émission Gym Tonic de Nice-Matin.

Fabien Chorlet

Rédacteur