OGC Nice : Delort a pris cher à la Mosson, Galtier s'est expliqué avec l'arbitre

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Réduit à dix dès la 35e minute après l'expulsion de Dante (qui manquera le choc contre l'OM), l'OGC Nice est reparti de la Mosson avec un point, notamment parce que Téji Savanier a manqué un pénalty. Les Aiglons ont vécu une drôle de soirée. Christophe Galtier n'a ainsi pas compris que l'arbitre applique la double peine pour Dante (expulsion et pénalty). Mais il s'en est expliqué avec le sifflet, comme il l'a révélé en conférence de presse : "Après le match, j'ai demandé à voir M. Turpin. Il m'a reçu de manière très transparente, dans un bon état d'esprit. Il y a quelques années en arrière, la double avait été supprimée, mais lorsqu'il s'agit d'un acte d'antijeu, ce qu'il a estimé, il y a pénalty et carton rouge. S'il y avait eu une faute venant d'un geste défensif raté, il y aurait pénalty et carton jaune."

Par ailleurs, Andy Delort retrouvait ses anciens supporters et, comme l'a expliqué L'Equipe, il a été chahuté : "Les supporters montpelliérains auraient pu se contenter de profiter des délicieux centres et balles en profondeur de Téji Savanir pour trouver du sel à leur soirée, mais il y avait le retour d'Andy Delort à la Mosson. L'occasion était visiblement trop belle pour ne pas siffler ou insulter l'ancien capitaine du MHSC. Le joueur n'a jamais réagi hormis un léger sourire qu'il a décoché lorsqu'il a rejoint le banc niçois sous de nouvelles bordées d'injures. Le natif de Sète n'a pas eu de réussite : il a trouvé le poteau à la 4ème minute".

🏆 La une du journal L'Équipe de ce dimanche 13 mars https://t.co/tn9vO9Hzv3 pic.twitter.com/fZt6w9XshJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 13, 2022