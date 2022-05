OGC Nice : Delort annonce la couleur au FC Nantes

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

En s'imposant dimanche dernier sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (1-0), à l'occasion de la 35e journée de Ligue 1, l'OGC Nice a parfaitement préparé sa finale de Coupe de France face au FC Nantes, qui se jouera ce samedi au Stade de France.

"Maintenant focus sur le 7 mai au soir"

À peine le match face à Bordeaux terminé, Andy Delort était déjà tourné sur cette finale, comme on peut le voir sur le compte Twitter de l'attaquant des Aiglons. "+3 et maintenant focus sur le 7 mai au soir", a écrit l'ancien joueur de Montpellier, qui tentera de remporter le troisième titre de sa carrière après s'être adjuger le championnat d'ouverture du Mexique 2016 avec les Tigres et la CAN 2019 avec l'Algérie.

+3 et maintenant focus sur le 7 mai au soir. #FCGBOGCN pic.twitter.com/sG9C5EIdlq — Andy Delort (@AndyDelort9) May 1, 2022

Pour résumer L'attaquant de l'OGC Nice, Andy Delort, a envoyé un message au FC Nantes avant la finale de Coupe de France, qui se jouera ce samedi au Stade de France.

Fabien Chorlet

Rédacteur