OGC Nice : Delort caresse les supporters du RC Lens dans le sens du poil avant le choc

Cela fait plusieurs années qu'Andy Delort et le RC Lens se tournent autour, sans jamais concrétiser. L'histoire remonte à 2015 quand l'attaquant, en échec à Wigan, veut se relancer en France. Les supporters sang et or lui font alors une cour assidue sur les réseaux sociaux, qui ne laisse pas insensible le Sétois. De ce flirt est né un respect réciproque qui s'est traduit en conférence de presse par des mots sympathiques de Delort à l'attention de Bollaert, où il se produira demain après-midi.

"Il y a toujours des périodes compliquées, on est dedans et on espère en sortir le plus vite possible. On veut retrouver la confiance pour bien finir la saison. Les derniers résultats ne sont pas ceux que l'on espérait, on va essayer de relancer la machine à Bollaert. On connaît ce stade et ces supporters extraordinaires. C'est l'un des grands clubs français et c'est toujours particulier de jouer là-bas. J'y ai joué quelques matches, il y a peu de stades en France où tu ressens ça."

Infos ogcnice

Raphaël Nouet

Rédacteur