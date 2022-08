OGC Nice : Delort révèle comment Galtier l'a allumé et revient sur une polémique

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Ce mercredi, L'Equipe a publié une interview intéressante d'Andy Delort. Dedans, l'attaquant de l'OGC Nice revient sur sa première saison chez les Aiglons et aussi ce qu'il doit à Christophe Galtier, un entraîneur qui savait parfaitement le motiver. Notamment avant le dernier match de la saison à Reims (3-2), que les Rouge et Noir devaient absolument gagner. "On n'était pas bien. Putain, il y avait 2-0 pour Reims ! Il fallait que je fasse quelque chose. À la mi-temps, Galtier me chope dans les toilettes alors que j'étais en train de pisser. Il vient me voir en mâchant son chewing-gum - je kiffe quand il fait ça, avec son regard l'air de rien. Il vient pisser à côté de moi, il me regarde, il me fait un clin d'œil : "Andy, ne lâche pas, c'est pas fini, j'en suis persuadé. Je sens que tu vas faire quelque chose. Tu vas changer le match." Avant qu'il me dise ça, à l'intérieur de moi, je me disais déjà : "Il ne faut pas qu'on lâche maintenant, je vais marquer."."

Delort a également expliqué qu'il devait beaucoup à Galtier, même s'il a très peu goûté la polémique sur ses liens entre le désormais coach du PSG et son agent... "C'est le coach qui a poussé pour que je vienne. C'est la vérité, il m'a amené ici. Après, je corresponds aussi au club et il y a quelque chose qui s'est passé avec les supporters... Au départ, c'est vrai que je l'avais un peu mal pris qu'on parle beaucoup de "coup d'agent" parce que j'étais avec son beau-fils (John Valovic). Lors de ma première interview, j'en avais parlé et j'avais dit que je me laissais un an pour faire le bilan. On peut le faire tranquillement."