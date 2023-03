OGC Nice : Didier Digard coûte très cher au Gym

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

S'il est encore invaincu depuis qu'il a pris la place au pied levé de Lucien Favre, Didier Digard coûte très cher à l'OGC Nice. En effet, le technicien de 36 ans n'est pas titulaire du BEPF, le diplôme pour entraîner, et le Gym doit s'affranchir d'une amende de 25 000€ à chaque match que dirige Digard.

Bientôt la fin des amendes pour Didier Digard ?

En effet, même s'il peut s'appuyer sur la présence sur le banc de Julien Sablé, qui lui dispose du diplôme, le jeune technicien ne peut pas utiliser l'ancien Stéphanois en prête-nom depuis l'évolution du règlement.

RMC Sport nous apprend cependant que les amendes cesseront dès lors que Didier Digard sera inscrit à la prochaine session du BEPF. Une session qui démarrera à la fin du mois de mai prochain et que Digard devrait bel et bien intégrer. Pour valider son inscription, l'ancien joueur de Nice et du PSG devra quand même passer les tests d'entrées prévus les 4 ou 5 avril prochain.

L'OGC Nice a déjà déboursé 225 000€ d'amende pour Didier Digard et pourrait encore avoir à verser le double avant que le jeune coach ne puisse réellement débuter le passage de son diplôme...