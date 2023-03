OGC Nice : Digard annonce la couleur au FC Nantes et veut mettre la pression sur Rennes et Lille

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

L'enchaînement des matchs face à Nantes et au Sheriff Tiraspol

"C'est sûr que ça va être assez compliqué du fait du peu de récupération et surtout d'enchaîner deux voyages. C'est ce point-là qui est vraiment délicat. Mais on a l'avantage d'avoir tout un groupe concerné avec des joueurs qui s'entraînent très bien."

Y a-t-il des joueurs à ménager ?

"Je n'aime pas vraiment le terme "ménager", mais il y en a pour qui il faut avoir une attention particulière, comme Youcef Atal. Enchaîner deux voyages, avec très peu de récupération, un terrain qui était très compliqué en Moldavie : c'est une question qu'il faudra se poser."

Le point médical

"On est très contents de la semaine de Nicolas Pépé, qui a très bien répondu à tout ce qui a été proposé. Il a fait l'entraînement complet hier (vendredi). Mais le match de demain (dimanche) vient vraiment rapidement par rapport à sa période d'absence. Concernant Aaron Ramsey, ça va bien. La question de sa participation se posera après la séance. Sa durée d'indisponibilité a été plus courte."

Craint-il que les Nantais les prennent à la gorge ?

"C'est compliqué de dire ce qu'ils voudront faire, mais nous, on voudra démarrer très fort. Qu'ils le fassent aussi et vous aurez droit à une très belle entame de match."

La perpective de revenir à un point du LOSC, ça trotte dans les têtes ?

"Pour être très sincère, je pense qu'il faut que ce soit un objectif. Pas le classement final, mais demain déjà, de revenir à un point du 6e, voire du 5e si Rennes perd. Ça doit être un objectif. La différence qu'il y a pour nous - et ce qui est un petit peu difficile - c'est que notre marge d'erreur est vraiment infime. Quand on revient d'aussi loin, c'est dur. Réussir à gratter des points sur les premiers, qui en perdent moins que les autres, montre qu'on a réalisé de très belles choses. On n'a pas envie que ça s'arrête."

L'objectif de fin de saison

"Dans la vie, se fixer un objectif, c'est ce qu'il y a de plus facile. Le plus compliqué, c'est de l'atteindre et de trouver les paliers pour pouvoir y avoir accès. Ce qui nous garantit le plus de certitudes et de pouvoir engranger un bon nombre de points, c'est le contenu et l'état d'esprit. On est vraiment focalisés là-dessus. Si l'objectif arrive en prime, ce ne sera que du bonheur. On veut être ambitieux, mais pas rêveurs. Ambitieux, pas rêveurs."

Propos retranscrits par L'Équipe.