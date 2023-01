OGC Nice : Digard revient sur son tacle contre l'OM pour Moffi et en dit plus sur son avenir

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 des meilleurs vendeurs de la décennie

La victoire face au LOSC

"Face à une très belle équipe, on a montré de belles choses. On a été mis en danger sur certaines de nos phases de possession. On leur a donné les opportunités. C'était un match différent de Montpellier mais je suis très content de la prestation des joueurs. J'ai été satisfait de l'intensité mise par l'équipe, mais aussi des entrants, qui ont permis de garder un rythme élevé."

Le match à venir contre Lens

"Ce que fait Lens à domicile est incroyable au niveau des résultats, de l'effervescence. Mais on y va pour nous. Pour continuer à faire ce qu'on fait depuis quelques temps."

Son avenir

"Je n'ai pas de garanties. Cela me donne juste du plaisir de voir le club joyeux, de voir un staff se mettre minable et ne pas compter ses heures, et de voir les joueurs se mettre minables pour rendre sur le terrain. Je savoure. Je me retrouve à entraîner mon club en Ligue 1. Je ne peux pas dire qu'il m'arrivera grand-chose de mieux dans ma vie."

L'arrivée probable de Moffi

"J'ai dit que Terem Moffi était un garçon intelligent mais ce n'est pas contre Marseille. Malgré le choix de son club de le transférer dans un club (Marseille), il n'en démord pas. C'est une forme d'intelligence de ne pas se laisser dicter les choses. Ce n'est pas contre Marseille. La mise au point est faite et tout le monde se calmera."