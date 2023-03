OGC Nice : Digard voit les Aiglons en porte-drapeau de la France

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Quel est le point commun entre toutes les équipes françaises en manque de popularité avec un match important en Coupe d'Europe ? Elles font vibrer la corde patriotique via le fameux coefficient UEFA. Contrairement au PSG qatari qui suscite la jalousie et le mépris, l'OGC Nice, à l'instar de son voisin monégasque, lutte plutôt pour l'anonymat. Et a donc choisi, par la voix de son entraîneur, Didier Digard, de rappeler que son 8e de finale d'Europa League Conférence face au Sheriff Tiraspol compterait pour le coefficient UEFA...

"Ce match est très important pour l'équipe, le club, et je dirais même pour la France. On a forcément conscience de l'indice UEFA. Après la priorité, c'est le club. Mais si on veut bénéficier de plus de places européennes dans le futur, on sait qu'on joue pour toute la France. Le Sheriff Tiraspol est une équipe qui va vite, puissante, costaude dans les duels, avec beaucoup de talents offensifs. Ils nous ont montré que même à l'extérieur, ils étaient performants car ils se sont imposés sur le terrain du Partizan Belgrade au tour précédent (0-1, 3-1)."