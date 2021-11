OGC Nice : excédé, Galtier annonce un grand ménage avant le PSG !

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’OGC Nice a du mal à faire preuve de constance cette saison. Malgré des coups réussis ici et là, et une faculté désarmante à renverser le cours d’un match, les Aiglons peinent le plus souvent à imposer leur jeu et restent très friables à domicile.

Le FC Metz a confirmé ces défaillances en s’imposant hier à l’Allianz Riviera grâce à un but de Fabien Centonze à la demi-heure de jeu (1-0). Christophe Galtier ne décolérait pas à l’issue de la rencontre, tant il sait que certains de ses joueurs n’ont pas été à leur niveau habituel. Un grand ménage doit donc s’imposer avant le choc de mercredi contre le PSG.

« Cela a été brouillon sur le plan offensif mais il y avait beaucoup de densité défensive. Je regrette surtout notre erreur sur le but qui fait qu’on se rend le match difficile, souffle le coach du Gym en conférence de presse. Il y a un trop gros décalage entre ce que nous avons travaillé et ce que nous avons produit. Peut-être que certains joueurs n’ont pas bien compris ce que je demandais, peut-être que certains n’ont pas eu envie. On les sortira du confort. Ce qui m’agace énormément, c’est qu’on répète le même genre d’erreur sur les entames de match. »

