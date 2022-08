OGC Nice : Favre croit dur comme fer à la qualification en Ligue Europa Conférence et attend encore plusieurs recrues

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Le match retour face Maccabi Tel-Aviv

"Oui toujours très confiant, ça n’a pas changé. C’est mon intuition. Là-bas on a fait une bonne première mi-temps avec beaucoup d’occasions. On a été meilleur chez eux et on devra répéter cette performance. On veut vraiment passer. Bien sûr on joue très gros, on veut se qualifier, c’est normal c’est la Ligue Europa Conférence. On veut la jouer. On va essayer de marquer vite oui mais je ne peux pas vous dire comment on va jouer."

Les absences de Boudaoui et Dolberg

"Je ne peux pas vous dire quand ils reviendront. C'est long. Chacun travaille de son côté."

Le message à ses joueurs

"Il faut une réelle prise de conscience. Il faut qu’on fasse plus tous ensemble. Je n’ai pas tapé du poing sur la table mais on doit avoir une réflexion. Il faut réagir en équipe."

Le mercato estival

"Je ne suis pas du tout agacé. Le mercato je le sais est très difficile. Il dure jusqu’à fin août. Je n’ai pas de problème avec ça. On attend plusieurs joueurs. Mais ce n’est pas facile. Ce qui est dur c’est de prendre des bons joueurs. Quand ils ont le choix ils ne viennent pas chez nous."